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Депутат — о видео c Кузнецовым: успехи нашего хоккея не дают покоя завистникам

Депутат — о видео c Кузнецовым: успехи нашего хоккея не дают покоя завистникам
Хоккей / НХЛ 0

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, член правления ФХР Михаил Дегтярёв прокомментировал ситуацию с нападающим сборной России Евгением Кузнецовым. Форвард «Вашингтона» оказался на видео, где рядом с ним находится белый порошок.

«Во-первых, хоккеисты проходят регулярный строжайший допинг-контроль, в том числе на употребление наркотических средств. В случае каких-либо нарушений незамедлительно применяются меры реагирования. Никаких проблем у Кузнецова никогда не было и нет.

Во-вторых, ситуация похожа на провокацию. Если учесть время появления видео в Сети, можно предположить, что успехи сборной России на чемпионате мира и отечественного хоккея в целом не дают покоя завистникам и конкурентам. Жаль, что подобного рода вбросы в нужное время, столь популярные в иных видах спорта, стали появляться хоккейном сообществе.

В-третьих, нынешняя управленческая команда ФХР обеспечивает яркие победы сборной России, вспомним золото Олимпиады-2018; развивает детский хоккей, оказывает поддержку тренерам. Огромные деньги из бюджета с подачи ФХР выделяются на строительство катков и подготовку квалифицированных тренеров.

Появление провокационного видео – не глупая случайность. За такими информационными вбросами, как правило, стоят конкретные интересанты», — рассказал Дегтярёв «Чемпионату».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

НХЛ — о видео с Кузнецовым: мы собираем факты, но это пока не расследование
Кузнецов и белый порошок. Что это было и чем закончится?
Даже если этот порошок стиральный, приятного в этом мало.
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