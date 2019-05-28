Депутат — о видео c Кузнецовым: успехи нашего хоккея не дают покоя завистникам

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, член правления ФХР Михаил Дегтярёв прокомментировал ситуацию с нападающим сборной России Евгением Кузнецовым. Форвард «Вашингтона» оказался на видео, где рядом с ним находится белый порошок.
«Во-первых, хоккеисты проходят регулярный строжайший допинг-контроль, в том числе на употребление наркотических средств. В случае каких-либо нарушений незамедлительно применяются меры реагирования. Никаких проблем у Кузнецова никогда не было и нет.
Во-вторых, ситуация похожа на провокацию. Если учесть время появления видео в Сети, можно предположить, что успехи сборной России на чемпионате мира и отечественного хоккея в целом не дают покоя завистникам и конкурентам. Жаль, что подобного рода вбросы в нужное время, столь популярные в иных видах спорта, стали появляться хоккейном сообществе.
В-третьих, нынешняя управленческая команда ФХР обеспечивает яркие победы сборной России, вспомним золото Олимпиады-2018; развивает детский хоккей, оказывает поддержку тренерам. Огромные деньги из бюджета с подачи ФХР выделяются на строительство катков и подготовку квалифицированных тренеров.
Появление провокационного видео – не глупая случайность. За такими информационными вбросами, как правило, стоят конкретные интересанты», — рассказал Дегтярёв «Чемпионату».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
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