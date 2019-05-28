Юханссон: после 0:2 «скамейка» «Бостона» была на позитиве

Нападающий «Бостон Брюинз» Маркус Юханссон подвёл итоги победы над «Сент-Луис Блюз» (4:2) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.



«Выходя на второй период, мы смогли исправить свою игру. Мы стали играть в более силовой хоккей, побежали быстрее и стали лучше двигать шайбу. И в конечном счёте стали проводить больше времени в их зоне, не давая им самим особого пространства. С этого момента мы стали забирать игру под свой контроль.



Вся наша «скамейка» оставалась спокойной, все были на позитиве, старались играть в свою игру. Получилось так, что вторая пропущенная шайба фактически помогла нам, разбудила нас окончательно. После неё мы взяли игру под контроль», — приводит слова Юханссона официальный сайт лиги.

Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис». Звери из «Бостона» были сильнее «Мишки» в очередной раз показали характер.