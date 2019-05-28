На чествование Ялонена в родном Рийхимяки может прийти весь город

Главного тренера сборной Финляндии Юкку Ялонена завтра, 29 мая, будут чествовать в родном городе Рийхимяки, информирует Ilta-Sanomat. Мэр города сообщил, что надеется увидеть на празднике всё население 28 000-го города.



Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства, обыграв в решающем матче канадцев со счётом 3:1. Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и также — под руководством Юкки Ялонена.



В полуфинале чемпионата мира в Словакии сборная Финляндии обыграла Россию со счётом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал капитан сборной Суоми Марко Анттила, оформивший дубль в финальной игре.