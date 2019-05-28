Грёнборг: я очарован финнами, они задушили мощную Россию

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг прокомментировал победу сборной Финляндии на чемпионате мира 2019 года.



«Не нужно было быть хоккейным профессионалом, чтобы понять, что Финляндия заслуженно обыграла нас в четвертьфинале. В полуфинале я был очарован тем, как финны задушили мощную Россию, особенно тем, в каком стиле они победили. Финляндия всегда претендует на медали, пусть в этом году её не считали фаворитом, но благодаря своему стилю они добились золота.



Швеция выиграла два золота чемпионата мира, имея в составе больше полутора десятка игроков из НХЛ. Финны справились практически без помощи НХЛ, показав, насколько высок уровень европейского клубного хоккея», — цитирует Грёнборга Iltalehti.

«Мы уже национальные герои!». Что творилось после победы Финляндии на ЧМ Финны будут долго праздновать. Для начала закажут пиццу и пиво.