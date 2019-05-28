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Грёнборг: я очарован финнами, они задушили мощную Россию

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Грёнборг: я очарован финнами, они задушили мощную Россию
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг прокомментировал победу сборной Финляндии на чемпионате мира 2019 года.

«Не нужно было быть хоккейным профессионалом, чтобы понять, что Финляндия заслуженно обыграла нас в четвертьфинале. В полуфинале я был очарован тем, как финны задушили мощную Россию, особенно тем, в каком стиле они победили. Финляндия всегда претендует на медали, пусть в этом году её не считали фаворитом, но благодаря своему стилю они добились золота.

Швеция выиграла два золота чемпионата мира, имея в составе больше полутора десятка игроков из НХЛ. Финны справились практически без помощи НХЛ, показав, насколько высок уровень европейского клубного хоккея», — цитирует Грёнборга Iltalehti.

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