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Новым главным тренером «Эдмонтона» стал Дэйв Типпетт

Новым главным тренером «Эдмонтона» стал Дэйв Типпетт
Хоккей / НХЛ 0

Новым главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» стал Дэйв Типпетт, информирует в своём «твиттере» инсайдер Эллиотт Фридман. Контракт подписан сроком на три сезона.

Напомним, в данный момент 57-летний специалист работает старшим советником в создающемся клубе НХЛ «Сиэтл». В межсезонье Типпетт участвовал в собеседовании на роль главного тренера «Баффало Сэйбрз».

В НХЛ Типпетт работал с «Даллас Старз» (с 2002 по 2009 годы) и «Аризоной Койотс» (с 2009 по 2017 год). Максимум, куда добирался тренер в Кубке Стэнли — финал Западной конференции.

Напомним, в прошедшем сезоне «Эдмонтон» не сумел попасть в розыгрыш Кубка Стэнли.

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