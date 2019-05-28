Немецкая хоккейная лига и десятки других спикеров выступят на MARSPO 2019

30-31 мая в SAP Digital Space в Москве в 4-й раз состоится конференция по спортивному маркетингу MARSPO. В мероприятии традиционно примут участие много иностранных экспертов в области спортивного бизнеса.



«Мы проделали серьёзную аналитическую работу и можем говорить о том, что результаты работы по привлечению зарубежной экспертизы достойные. Направление «международных коммуникаций» в нашем Оргкомитете возглавляет известный эксперт в международном и российском спортивном маркетинге Максим Белицкий, и он традиционно сделал всё возможное, чтобы топ-менеджеры ведущих международных спортивных организаций были представлены на MarSpo. Скажу скромно: мы очень довольны тем, что наши гости получат возможность коммуницировать с представителями самых разных направлений европейского спортивного бизнеса



О создании потребительского продукта высочайшего качества расскажет главный операционный директор Немецкой хоккейной лиги Кристофер Гудакер. С Федерико Винер, главой направления Entertainment в SAP, подискутируем о перспективах коллаборации традиционных видов спорта и киберспорта. Глобальный директор по инновациям HYPE Sports Innovations, доктор Нир Бен-Лави продемонстрирует лучшие инновационные кейсы в спорте и, заинтригую, будет пристально следить за кейсами наших соотечественников, за их наработками, которые можно применить за рубежом. Вполне вероятно, что наш с вами ещё ничего не подозревающий коллега совсем скоро получит возможность вывести свой проект на международный уровень», – сообщил продюсер конференции MARSPO Артём Милаков.