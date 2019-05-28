«Монреаль» подписал контракт с Улле, «Оттава» — с Норрисом
Клубы Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» и «Оттава Сенаторз» объявили о подписании контрактов.
«Монреаль» заключил новое соглашение с защитником Ксавье Улле. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на один сезон и является двусторонним. В минувшем сезоне Улле сыграл за главную команду в НХЛ 19 матчей, в которых набрал 3 (0+3) очка при полезности «-3»
«Оттава» подписала трёхлетний контракт новичка с 20-летним нападающим Джошем Норрисом. Последние два сезона форвард провёл в студенческой лиге, выступая за университет Мичигана. Также хоккеист выступал на МЧМ-2019 за сборную США, выиграв с командой серебряные медали турнира.
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