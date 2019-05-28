У Молодёжной хоккейной лиги появился новый логотип

Молодёжная хоккейная лига обновила логотип, информирует официальный «твиттер» организации.

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Напомним, нападающий МХК «Спартак» Михаил Шалагин признан самым ценным игроком регулярного чемпионата МХЛ сезона-2018/19. Лучший бомбардир лиги — Антон Васильев, защитник — Вениамин Баранов (оба — «Динамо» Санкт-Петербург). Лучшим вратарём признан Владимир Галкин («Авто» Екатеринбург), лучшим снайпером — Шалагин, новичком — Дмитрий Брагинский («Толпар» Уфа).



Лучшим тренером признан Дмитрий Красоткин («Локо» Ярославль). 47-летний специалист работает в ярославском клубе с 2015 года. С тех пор он трижды завоёвывал главный трофей лиги и в третий раз стал тренером сезона.