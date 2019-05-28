Нижегородское «Торпедо» вернулось в Западную конференцию, сообщил член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Величкин. Напомним, прошедший сезон нижегородский коллектив провёл в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф вылетев после серии с астанинском «Барысом» (3-4).



«Обсуждался календарь на следующий сезон. «Торпедо» у нас уходит в Западную конференцию, а на Востоке остаётся ровное количество команд. В каждом дивизионе по шесть команд, и происходит небольшое изменение в составах. В наш дивизион переходит «Сибирь», — передаёт слова Величкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Прошедший сезон был 11-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, впервые в своей истории ставший обладателем данного трофея. В финальной серии подопечные Игоря Никитина уверенно победили «Авангард» со счётом 4-0.



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