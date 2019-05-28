Величкин: договорённость с Малкиным есть по умолчанию, никогда не говори никогда

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о селекционных планах команды.
«Селекционная работа будет продолжаться, возможны какие-то нюансы, варианты. Но в основном наша работа закончена.
Вернуть Каменева? Сложный вопрос, у парня огромное желание остаться там. Ну а если всё случится, то ему сложно будет прийти к нам, потому что все позиции практически заняты. Тем не менее, варианты мы рассмотрим.
Долгосрочная договорённость с Малкиным? Ну она всегда была, по умолчанию. Мы встречаемся, общаемся. Жизнь такая штука, никогда не говори никогда.
Как я отношусь к вынесенным матчам? Наверное, мы бы хотели сыграть гостевой матч, а домашний – нет. Домашние матчи нужно играть дома. Я считаю, что в противном случае это обидеть магнитогорских болельщиков. А вот гостевой матч, как в прошлом году «Слован» играл в Вене, это нормально», — передаёт слова Величкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 мая 2019
-
19:06
-
19:03
-
19:00
-
18:55
-
18:51
-
18:48
-
18:41
-
18:23
-
18:06
-
17:59
-
17:33
-
17:19
-
16:55
-
16:34
-
16:14
-
15:44
-
15:35
-
15:25
-
14:54
-
14:43
-
14:18
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
12:50
-
12:41
-
12:13
-
12:03
-
11:40
-
11:21
-
11:00
-
10:32
-
10:15
-
10:00
-
09:45