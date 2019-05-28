Величкин: договорённость с Малкиным есть по умолчанию, никогда не говори никогда

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о селекционных планах команды.



«Селекционная работа будет продолжаться, возможны какие-то нюансы, варианты. Но в основном наша работа закончена.



Вернуть Каменева? Сложный вопрос, у парня огромное желание остаться там. Ну а если всё случится, то ему сложно будет прийти к нам, потому что все позиции практически заняты. Тем не менее, варианты мы рассмотрим.



Долгосрочная договорённость с Малкиным? Ну она всегда была, по умолчанию. Мы встречаемся, общаемся. Жизнь такая штука, никогда не говори никогда.



Как я отношусь к вынесенным матчам? Наверное, мы бы хотели сыграть гостевой матч, а домашний – нет. Домашние матчи нужно играть дома. Я считаю, что в противном случае это обидеть магнитогорских болельщиков. А вот гостевой матч, как в прошлом году «Слован» играл в Вене, это нормально», — передаёт слова Величкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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