Фастовский — о переводе в другой дивизион: дерби с «Авангардом» и так не дерби

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал перевод своей команды в дивизион Харламова.
«Мы никогда не искали лёгких путей, да и вариантов особенно и не было. Как у нас, так и у лиги. Это был момент, который нужно было решить именно в таком ключе. Насколько я знаю, стояла задача – выравнивание силы дивизионов. В связи с этим, перевод «Салавата Юлаева» был бы неправилен.
Рушится дерби с «Авангардом»? В связи с переездом «Авангарда» дерби и так уже не очень дерби. Хотя всё равно остаются дополнительные две игры с другими дивизионом, и сейчас эта тема обсуждается.
Был ли вариант перевести другой клуб на Запад? Никаких дискуссий не было, а к чему это вы? Вы к чему подводите? Нет, я понимаю о чём вы говорите, но это провокация с вашей стороны. Абсолютная и несуразная провокация», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 мая 2019
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