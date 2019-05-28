Чернышенко — о «Словане»: неэффективность менеджмента и отсутствие поддержки

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал известие об уходе «Слована» из лиги.
«Лига начала официальные юридические процедуры по исключению «Слована» из состава КХЛ. Нужно понимать, что спонсоры, в тои числе и российские, в полном объёме были готовы выполнять свои обязательства. Но клуб, в моём понимании, продемонстрировал неэффективность менеджмента и отсутствие поддержки в стране решить вопросы, связанные с долгами и с тем, чтобы профинансировать участие клуба в чемпионате КХЛ.
У нас 24 клуба, изменения в календаре есть. Перемещения по дивизионам будут. Перевод «Авангарда» на Запад не планируется. Он будет оставлен на Востоке ради болельщиков. Мы верим, что в ближайшее время арена в Омске будет восстановлена. «Торпедо» будет играть на Западе», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 28 мая 2019
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