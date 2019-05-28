Президент КХЛ прокомментировал ситуацию с долгами «Торпедо» и «Адмирала»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию с долгами «Торпедо» и «Адмирала».



«Мы на постоянной связи с губернатором Нижегородской области, который большой поклонник хоккея. Нам известно о тех следственных действиях, которые ведутся в отношении прошлого руководства клуба. Считаю, что до завершения этих действий как-то комментировать будет некорректно. Клуб финансово устойчивый, он погашает в соответствии с графиком те задолженности, которые у него были. Нет сомнений, что в следующем сезоне «Торпедо» будет выступать.



С «Адмиралом» старая история. Мы ждём, когда будет решение суда для определения размера долга, который оспаривался по выплатам игрокам. Там беспокоиться не о чем, губернатор выполнил своё обещание, они зарезервировали сумму в полном объёме на счетах. Финансовая справка у нас есть. Если суд примет в полном объёме – заплатят в полном объёме. Сократит – значит, заплатят так, как решит суд», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Торпедо» вернулось в Западную конференцию