КХЛ может ввести «пол» зарплат, 18 клубов проголосовали за

Континентальная хоккейная лига может ввести «пол» зарплат, информирует пресс-служба лиги.
«По итогам заседания совета директоров в марте была сформирована рабочая группа по рассмотрению введения «пола» заработных плат. В неё вошёл 21 клуб КХЛ и представители ФХР. 18 клубов выступили за введение «пола», три клуба — против. Итоговые материалы будут представлены совету директоров на утверждение в сентябре 2019 года.
С точки зрения интереса зрителей завершившийся сезон стал для КХЛ лучшим по многим показателям. Зафиксированы рекордная средняя посещаемость (6603 зрителя) и рекордная средняя вместимость (8912 мест), причём по последнему показателю как в регулярном чемпионате (8845 мест), так и в плей-офф (9554 места).
КХЛ идёт с опережением выполнения стратегии развития в части ТВ. В текущем сезоне 94% телевизионных трансляций произведено в HD-формате (на 10% больше прошлого сезона, а цель к сезону-2020/21 – обеспечить производство трансляций 99% матчей в HD-качестве). Было показано рекордное количество премьерных телевизионных трансляций – 936 (на 9% больше прошлого сезона)», — сообщила пресс-служба.
- 28 мая 2019
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