В сезоне-2018/19 было проведено 447 тестирований игроков на допинг

Континентальная хоккейная лига рассказала об антидопинговой политике и количестве взятых проб.



«Согласно меморандуму с IIHF, за сезон-2018/19 было проведено 447 тестирований. 16 мая лига получила письмо от РУСАДА, что в период с 1 августа 2018 года по 30 апреля 2019 года не было выявлено неблагоприятных и/или атипичных результатов допинг-проб игроков КХЛ, МХЛ, ЖХЛ.



Второй сезон подряд не выявлены нарушения антидопинговых правил, что говорит о высоком уровне профильной подготовленности в клубах. На данный момент достигнуты устные договорённости о продлении антидопингового взаимодействия с IIHF и на следующий сезон.



С сезона-2019/20 будет обязательным прохождение для игроков и медицинского персонала образовательных онлайн-курсов, разработанных совместно с РУСАДА и получением сертификатов, без которых они не будут допущены к участию в чемпионате.



Коэффициент травматизма в сезоне-2018/19 составил 20,9 травмы на 1000 игровых часов, что ниже на 13% по отношению к прошлому сезону в КХЛ (24,3) и почти в три раза ниже общемировых показателей, которые, согласно статистике IIHF, в среднем равны 59,6 травмы», — сообщила пресс-служба лиги.

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