Какко, Слепец и Мисюль не прибыли на тесты перед драфтом НХЛ

Национальная хоккейная лига подтвердила участие 103 молодых игроков в специальных тестах перед процедурой драфта. Как сообщается, финн Каапо Какко, а также россияне Владимир Фирстов, Даниил Гутик, Семён Чистяков, Кирилл Слепец и Даниил Мисюль не прибыли для участия в тестах.



Драфт НХЛ пройдёт в Ванкувере 21 и 22 июня.



Напомним, Какко не приехал на тесты из-за участия в чемпионате мира в составе сборной Финляндии. Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства, обыграв в решающем матче канадцев со счётом 3:1. Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и также — под руководством Юкки Ялонена.

Подколзин занял 13-е место в рейтинге драфта-2019 по версии Крэйга Баттона