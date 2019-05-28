Савицкис: Анкипанс набирает состав рижского «Динамо» под себя

Председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал об отношении к нововведениям в КХЛ.



«Мы тщательно проанализировали прошлый сезон и остались довольны спортивными достижениями команды. Поблагодарили тренеров и игроков за мотивацию и борьбу от первой до последней минуты. Не хватило одного очка до плей-офф, так бывает в спорте, хотя для нас это всегда задача-минимум. На совете директоров клуба оценили выступление команды положительно. В связи с этим главный тренер продолжит работу, попросили его набирать команду под себя, фактически уже идёт подготовка к следующему сезону. Мы уже больше нацелены на него, чем на анализ прошлого.



Если говорить о сегодняшнем совещании, остановлюсь на двух вопросах. Первый касается потолка зарплат. Этот вопрос, скажем так, созревает. Мы целенаправленно идём к этому. Второй — очень нравятся технические нововведения с чипованными шайбами. Я люблю следить за статистикой, эта система мне очень по душе. Очень полезно для тренеров, каждый будет видеть, какое расстояние пробегает игрок, как быстро ускоряется, сколько раз коснулся шайбы. Можно вносить корректировки прямо в ходе матча, а после — провести детальный анализ», — цитирует функционера пресс-служба лиги.

В КХЛ будет внедрена технология «умных» шайб