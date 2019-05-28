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Президент ЦСКА заявил, что потолок зарплат будут соблюдать все клубы КХЛ

Президент ЦСКА заявил, что потолок зарплат будут соблюдать все клубы КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович подвёл итоги совещания совета директоров КХЛ.

«Последнее мероприятие успешного для нас сезона, в связи с этим отличное настроение. Лига подвела итоги сезона, есть цифры статистики, которые выглядят просто шикарно. Есть показатели, которые мы улучшили. На совещании проговорили и некоторые вопросы, касающиеся будущего сезона, в частности судейства, правил. Если говорить о введении потолка и пола зарплат, то работа по этой теме идёт планомерно. Потолок внедрён и утверждён в рамках стратегии, соответственно, все будут его соблюдать. Что касается пола — также планомерно идёт работа с теми клубами, которые являются, скажем так, аутсайдерами в плане финансирования.

Нам показали параметры рейтинга, клуб знает, что и как можно улучшить. Мы продолжаем работу со зрителями, а также в сфере маркетинга и коммуникаций. Впереди ещё много работы. К нам есть вопросы в плане освещённости и системы видеогол. Будем поступательно решать их.

На совещании говорилось о введении в следующем сезоне новых технологий, в частности «умных шайб». Что ж, давайте пощупаем их, погладим, посмотрим, что это такое. И тогда будет чёткий ответ с точки зрения спортивной составляющей. Но, конечно, с точки зрения сбора статистики это огромный шаг вперёд со стороны лиги.

Хотелось бы сказать и об инициативе КХЛ по сбору архивной статистики. Конечно, очень хочется всё оцифровать, весь этот массив данных, ведь мы живём, скажем так, в век цифры. И если лига проявляет рвение в этом вопросе, это здорово», — приводит слова Есмантовича пресс-служба КХЛ.

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