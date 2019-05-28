Игорь Никитин получил награду как лучший тренер КХЛ

Лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги признан наставник московского ЦСКА Игорь Никитин. Награду вручал легендарный хоккеист Александр Якушев. Напомним, другими претендентами были Дэвид Немировски («Торпедо»), Андрей Мартемьянов («Автомобилист»), Андрей Скабелка («Барыс»), Боб Хартли («Авангард») и Николай Цулыгин («Салават Юлаев»).
Никитин со сцены поблагодарил членов своего тренерского штаба, отметив их вклад в победу в Кубке Гагарина.
Прошедший сезон был 11-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, впервые в своей истории ставший обладателем этого трофея. В финальной серии подопечные Игоря Никитина уверенно победили «Авангард» со счётом 4-0.
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