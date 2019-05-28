Юха Метсола — лучший вратарь КХЛ сезона-2018/19

Лучшим голкипером Континентальной хоккейной лиги» сезона-2018/19 признали стража ворот уфимского «Салавата Юлаева» Юху Метсолу. Награду ему вручил глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.



Другими претендентами на награду были Василий Демченко («Трактор»), Якуб Коварж («Автомобилист»), Хенрик Карлссон («Барыс»), Игорь Шестёркин (СКА) и Илья Сорокин (ЦСКА) .



Прошедший сезон был 11-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, впервые в своей истории ставший обладателем этого трофея. В финальной серии подопечные Игоря Никитина уверенно победили «Авангард» со счётом 4-0. По пути к финалу «армейцы» обыграли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и петербургский СКА (4-3).



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