Сборная России («красные») выиграла Кубок Чёрного моря

В решающем матче Кубка Чёрного моря «красный» состав молодёжной сборной России в овертайме переиграл «белый» со счетом 4:3.



Первый период команды провели достаточно осторожно. Игра шла на равных, это наглядно демонстрирует статистика по броскам в створ ворот: 5-6 по итогам 20 минут. А вот во втором игровом отрезке рисунок полностью поменялся: игра оживилась, и уже к шестой минуте «белые» вели в счёте с разницей в две шайбы.Сначала Дмитрий Семыкин мощным щелчком реализовал большинство с передач Юрия Платонова и Богдана Жилякова. А следом Данил Савунов поймал на ошибке защитников «красных», самостоятельно прошёл по правому краю и с передачи Дмитрия Воронкова сделал счёт 2:0.



Однако буквально спустя две минуты «красные» усилиями Захара Шабловского в большинстве отыграли одну шайбу, в ассистентах Александр Хованов и Кирилл Марченко. А в середине периода Никита Ртищев сравнял счёт на табло. По накалу матч совсем не напоминал товарищескую встречу: так, например, за шесть с половиной минут до перерыва сцепились Максим Соркин и Даниил Журавлёв, арбитрам пришлось успокаивать обоих путёвкой в штрафной бокс. При игре четыре на четыре шикарный момент был у Данилы Галенюка, но за соперника сыграла перекладина. В итоге второй период завершился равенством — 2:2.



В начале третьего игрового отрезка Никита Рожков вновь вывел «белых» вперёд, ему ассистировал Илья Круглов. Практически сразу после забитого гола «белые» схлопотали двойной малый штраф — Кирилла Голощапова наказали за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Владислав Михайлов воспользовался предоставившимся шансом и реализовал лишнего «красных», 3:3. В итоге для того, чтобы определить победителя основного времени матча оказалось недостаточно, игра перетекла в пятиминутный овертайм три на три. Но Владиславу Михайлову хватило двух минут семнадцати секунд — нападающий «красных» забросил победную шайбу и оформил дубль в матче.