Награду «Золотой свисток» получили Алексей Раводин и Глеб Лазарев
Награду «Золотой свисток», вручаемую лучшим арбитрам Континентальной хоккейной лиги, получили Алексей Раводин и Глеб Лазарев. Раводин признан лучшим судьей, Лазарев — лучшим линейным арбитром. Награду вручал актёр театра и кино Денис Никифоров, несколько раз пошутивший над зрением судей.
Прошедший сезон был 11-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, впервые в своей истории ставший обладателем данного трофея. В финальной серии подопечные Игоря Никитина уверенно победили «Авангард» со счётом 4-0. На пути к финалу «армейцы» обыграли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и петербургский СКА (4-3).
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