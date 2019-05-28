Тимченко: у финнов было шесть игроков из КХЛ, тренерам России нужно задуматься

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко выступил с приветственным словом на церемонии закрытия сезона-2018/19.



«Дорогие друзья, хочу поблагодарить всех за то, что вы пришли на закрытие одного из лучших в истории сезонов КХЛ. В этом году мне особенно запомнилось то, что наша сборная выиграла медали чемпионата мира. Марко Анттила, который забросил шайбу в том числе и в ворота сборной России, играет в КХЛ. В команде Финляндии играли шесть хоккеистов из КХЛ, а в сборной России было меньше. Так что нашему тренерскому штабу надо задуматься, как правильно формировать команду», — сказал Тимченко.



Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства, обыграв в решающем матче канадцев со счётом 3:1. Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и также — под руководством Юкки Ялонена.

«Бронза — это не результат для нашего хоккея. Если мы уважаем себя» В том, кто был лучшим игроком сборной, разногласий не было.