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Лучшим новичком КХЛ сезона-2018/19 признан Илья Коновалов

Лучшим новичком КХЛ сезона-2018/19 признан Илья Коновалов
Хоккей / КХЛ 0

Лучшим новичком Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19 признали голкипера ярославского «Локомотива» Илью Коновалова. Приз вручал олимпийский чемпион Александр Пашков. В числе претендентов были нападающие Никита Михайлов («Сибирь»), Кристиан Весалайнен («Йокерит») и Мартиньш Дзиеркалс («Динамо» Рига).

Коновалов не смог присутствовать на церемонии, поскольку проходит лечение в Германии.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Коновалов принял участие в 45 матчах, оформив десять «сухарей». В среднем вратарь отражал 93% бросков при коэффициенте надёжности 1,89. Коновалов провёл также восемь матчей в Кубке Гагарина.

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