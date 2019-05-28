Лучшим новичком КХЛ сезона-2018/19 признан Илья Коновалов
Лучшим новичком Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19 признали голкипера ярославского «Локомотива» Илью Коновалова. Приз вручал олимпийский чемпион Александр Пашков. В числе претендентов были нападающие Никита Михайлов («Сибирь»), Кристиан Весалайнен («Йокерит») и Мартиньш Дзиеркалс («Динамо» Рига).
Коновалов не смог присутствовать на церемонии, поскольку проходит лечение в Германии.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Коновалов принял участие в 45 матчах, оформив десять «сухарей». В среднем вратарь отражал 93% бросков при коэффициенте надёжности 1,89. Коновалов провёл также восемь матчей в Кубке Гагарина.
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Он съел «стомиллионного» Салака. Кто станет лучшим новичком сезона КХЛ?
Бросить вызов Илье Коновалову может только снайпер из «Сибири».
- 28 мая 2019
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