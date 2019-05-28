Президент ЦСКА Игорь Есмантович — лучший руководитель сезона КХЛ
Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович получил приз имени Валентина Сыча — награду, присуждаемую лучшему руководителю клуба Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2018/19. Награду вручал двукратный олимпийский чемпион Владимир Лутченко.
Прошедший сезон был 11-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, впервые в своей истории ставший обладателем этого трофея. В финальной серии подопечные Игоря Никитина уверенно победили «Авангард» со счётом 4-0. На пути к финалу «армейцы» обыграли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и петербургский СКА (4-3).
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Как ЦСКА праздновал победу в Кубке Гагарина
ЦСКА празднует победу в Кубке Гагарина. Как это происходило — в фоторепортаже Дмитрия Голубовича.
Истинный чемпион. «Авангард» был очень крут, но ЦСКА будто с другой планеты
На этой планете много денег, но ещё больше – мастерства, терпения и выдержки.
- 28 мая 2019
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