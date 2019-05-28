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Президент ЦСКА Игорь Есмантович — лучший руководитель сезона КХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович — лучший руководитель сезона КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович получил приз имени Валентина Сыча — награду, присуждаемую лучшему руководителю клуба Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2018/19. Награду вручал двукратный олимпийский чемпион Владимир Лутченко.

Прошедший сезон был 11-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, впервые в своей истории ставший обладателем этого трофея. В финальной серии подопечные Игоря Никитина уверенно победили «Авангард» со счётом 4-0. На пути к финалу «армейцы» обыграли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и петербургский СКА (4-3).

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