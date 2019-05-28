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Стала известна символическая сборная сезона КХЛ

Стала известна символическая сборная сезона КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Стала известна символическая сборная Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2018/19. Награду «Золотой шлем» вручали председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Символическая сборная сезона:

вратарь Юха Метсола («Салават Юлаев»);

защитники Никита Нестеров (ЦСКА), Даррен Диц («Барыс»);

нападающие Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»), Михаил Григоренко (ЦСКА), Илья Михеев («Авангард»).

Прошедший сезон был 11-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, впервые в своей истории ставший обладателем этого трофея. В финальной серии подопечные Игоря Никитина уверенно победили «Авангард» со счётом 4-0. На пути к финалу «армейцы» обыграли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и петербургский СКА (4-3).

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