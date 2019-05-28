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«Детройт» подписал контракт с победителем ЧМ-2019 Каски

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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«Детройт» подписал контракт с победителем ЧМ-2019 Каски
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» заключил однолетний контракт с защитником Оливером Каски, информирует официальный сайт американской команды. 23-летний хоккеист вместе со сборной Финляндии выиграл чемпионат мира 2019 года.

В сезоне-2018/19 Каски выступал за финский «Пеликанс», набрав 51 (19+32) очко в 59 матчах регулярного чемпионата, а также забросив две шайбы и отдав две результативные передачи в шести играх плей-офф.

Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства, обыграв в решающем матче канадцев со счётом 3:1. Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и также — под руководством Юкки Ялонена.

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