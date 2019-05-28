Видгоф: «Трактор» будет готов к сезону не в феврале, а к первым играм

Генеральный директор челябинского «Трактора» Борис Видгоф поделился впечатлениями от решений, принятых на совете директоров Континентальной хоккейной лиги.



«КХЛ с каждым годом развивается как организация, растет её значимость и общий уровень. Безусловно рейтинговая система полезна, но мне кажется, что «Трактор» может занимать и более высокие места. Будем работать над этим, уже видно, что нужно сделать.



Введение пола и потолка зарплат — это правильное, цивилизованное решение. Ничего нового мы не выдумываем. Положительно относимся к техническим нововведениям. Мы о них знали, готовы их использовать. Мы ставим новый свет на площадке, приобретаем новые камеры. К сезону будем готовы не к февралю, как было сказано ранее, а к первым играм регулярного чемпионата», — цитирует функционера официальный сайт КХЛ.

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