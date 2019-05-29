Модный Гусев, весёлый Капризов на сцене с Варнавой. Яркие фото с церемонии КХЛ

28 мая в Подмосковье в концертном зале Барвиха Luxury Village состоялась церемония закрытия сезона КХЛ. Ежегодно на подобных церемониях происходит награждение лучших игроков сезона.



Лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги признан наставник московского ЦСКА Игорь Никитин.



Лучшим голкипером Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19 признали Юху Метсолу («Салават Юлаев»).



Награду лучшего бомбардира лиги получил нападающий СКА Никита Гусев.



Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов был назван лучшим снайпером «регулярки». В прошедшем сезоне форвард забросил 30 шайб.



Лучшие кадры с торжественной церемонии закрытия КХЛ – в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.