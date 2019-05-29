Хартикайнен: никто не верил в Финляндию на чемпионате мира, не было звёзд

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен прокомментировал включение в состав символической сборной КХЛ и поделился мнением о победе сборной Финляндии на чемпионате мира.

«Большая честь быть в символической сборной и на церемонии закрытия сезона КХЛ. Получился отличный год для нашей команды. Она практически не изменилась, и мы теперь знаем, как добраться до финала. Хотим выиграть Кубок Гагарина! Сакари Маннинен – отличный игрок, он это показал в сборной, надеюсь, что он легко вольётся в наш состав.



Никто не верил в Финляндию на чемпионате мира, не было звёзд, но парни знали, что нужно делать. Вы бы знали, как вся страна празднует этот успех. Марко Анттила – простой скромный парень, который вкалывает каждый сезон. Приятно видеть такие истории, когда такие игроки, как он, становятся звёздами», — цитирует Хартикайнена официальный сайт КХЛ.

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