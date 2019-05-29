Пашков — о полуфинале ЧМ: нужна была тонкая тренерская работа. Её показали финны

Олимпийский чемпион Александр Пашков подвёл итоги чемпионата мира 2019 года. Сборная России завоевала бронзовые медали, потерпев поражения в полуфинале с Финляндией.

«Ничего нового не скажу: национальная команда собрала практически оптимальный состав, ожидания были золотыми, но на выходе получили бронзу. Я так понял, что результат в верхах признан удовлетворительным. Возможно, это и справедливо, но ложка дёгтя оказалась большой.

В полуфинале с финнами было тяжёлое поражение. Наверное, именно в этой игре, как ни в какой другой в Братиславе, была нужна тонкая тренерская работа. Но, увы, на лавочке её показали именно финны. Вообще, в ключевых матчах тренерский фактор становится решающим. Здесь классический пример, если память не подводит, — матч на Кубок СССР между ЦСКА и «Спартаком». Легендарный Анатолий Тарасов следил за ним с трибуны, игрой «армейцев» руководил Борис Кулагин. В итоге красно-белые повели в счёте с большим отрывом — и тогда с трибуны к лавочке спустился Тарасов. Отрыв тут же растаял, кубок взял ЦСКА…

Нужно признать, что из трёх главных тренеров крайне редко складывается интересное трио. На мой взгляд, эксперимент с тройкой Воробьёв — Кудашов — Гатиятулин изначально был сомнительным, что показали результаты и сборной, и клуба. В своё время не сработал такой ход в «Спартаке», когда клуб возглавили легендарные Александр Якушев, Владимир Шадрин и Евгений Зимин. Как и в футбольной сборной СССР, когда на чемпионате мира в помощь Константину Бескову бросили главных тренеров киевского и тбилисского «Динамо» Валерия Лобановского и Нодара Ахалкаци", — цитирует Пашкова Russia-Hockey.