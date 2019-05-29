Речь Даррена Дица на церемонии закрытии сезона КХЛ на русском языке

Награду, присуждаемую лучшему защитнику Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19, получил хоккеист астанинского «Барыса» Даррен Диц.

Канадский защитник, в 2018 году получивший гражданство Казахстана, выступил на церемонии закрытии сезона КХЛ с речью на русском языке.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» КХЛ.

В 62 встречах регулярного чемпионата КХЛ 25-летний Диц записал в актив 53 (15+38) балла при показателе полезности «+30» и 59 минутах штрафного времени. В 11 матчах Кубка Гагарина Даррен забросил три шайбы и сделал три голевых паса.



Прошедший сезон был 11-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, впервые в своей истории ставший обладателем этого трофея. В финальной серии подопечные Игоря Никитина уверенно победили «Авангард» со счётом 4-0. На пути к финалу «армейцы» обыграли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и петербургский СКА (4-3).