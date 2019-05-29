Бывший форвард «Салавата» Мертл покинул «Куньлунь» и вернулся в Чехию

Нападающий Томаш Мертл, в минувшем сезоне выступавший в составе «Куньлунь Ред Стар», заключил контракт с клубом «Пльзень», информирует официальный сайт чешского клуба. Соглашение рассчитано на три сезона.
В сезоне-2018/19 Мертл принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 4 шайбы и сделал 10 результативных передач при показателе полезности "-4" и 26 штрафных минутах. Это был третий сезон для хоккеиста в КХЛ.
Ранее Томаш выступал за «Медвешчак» и «Салават Юлаев». В общей сложности за карьеру в лиге 33-летний нападающий набрал 65 (26+39) очков в 165 матчах.
За «Пльзень» Мертл уже играл в сезоне-2017/18. Тогда он сыграл в 50 матчах регулярного чемпионата, набрав 57 (30+27) очков при показателе полезности «+18». В плей-офф форвард сыграл 10 встреч, записав на свой счёт 6 (2+4) баллов при показателе полезности «-1».
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