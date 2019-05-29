Определён состав участников Кубка мира среди молодёжных клубов в Сочи

Участниками девятого Кубка мира «Сириус» среди молодёжных клубных команд станут представители восьми стран, информирует официальный сайт МХЛ. В Сочи приедут клубы из Австрии, Канады, России, США, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции. Турнир пройдёт с 23 по 31 августа.

Полностью состав участников выглядит следующим образом:

МХК «Локо» (Ярославль, Россия)

сборная Северо-Американской хоккейной лиги (NAHL)

сборная игроков юниорской хоккейной лиги Альберта (CJHL)

«Оцеларжи Тршинец» (Чехия)

«Давос» (Швейцария)

«Кярпят» (Финляндия)

«Ред Булл» (Австрия)

«МОДО» (Швеция)

«В первый раз за девять лет проведения турнира на Кубке мира представлена только одна команда МХЛ. Это позволит нашим игрокам получить как можно больше опыта игры с представителями других хоккейных школ. Мы очень рады, что впервые с 2014 года удалось привлечь сразу две команды из Северной Америки. В них будут собраны представители нескольких клубов, что хорошо скажется на зрелищности матчей. В Сочи созданы все необходимые условия для того, чтобы ребята продемонстрировали свое мастерство. Мы ждём, что с таким составом команд-участниц, чемпионов и призёров своих национальных турниров, предстоящий Кубок мира станет одним из самых интересных и зрелищных в истории», — прокомментировал состав участников управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги Алексей Морозов.