Президент Украины предоставил гражданство российскому хоккеисту
Президент Украины Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство российскому хоккеисту Александру Костикову. Об этом распоряжении говорится в указе новоизбранного главы государства.
21-летний Костиков является воспитанником московского «Динамо». За карьеру в МХЛ выступал за такие клубы, как «Мамонты Югры», «Русские Витязи», бердский «Кристалл» и «Челны». В общей сложности Александр сыграл 41 матч, забросил четыре шайбы и сделал четыре голевые передачи.
Последние два сезона Костиков провёл в «Донбассе». В минувшем сезоне Александр набрал 43 (21+22) очка в 36 матчах регулярного чемпионата. В девяти матчах плей-офф на его счету 4 (2+2) балла. Он является двукратным чемпионом Украины (2018, 2019).
Брат Артёма Манукяна продолжит карьеру в «Донбассе»
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