Двукратный чемпион Швеции Кристофер Берглунд перешёл в рижское «Динамо»

Защитник Кристофер Берглунд стал игроком рижского «Динамо», информирует официальный «твиттер» клуба КХЛ.

На протяжении последних пяти сезонов Берглунд играл в ХВ-71. В минувшем сезоне 30-летний защитник забросил 2 шайбы и сделал 10 результативных передач в 49 матчах регулярного чемпионата Швеции при показателе полезности "+7". В девяти матчах плей-офф на счету Кристофера 3 (0+3) очка при полезности "+4".

Берглунд всю карьеру провёл на родине. Помимо ХВ-71 он выступал за такие клубы, как «Бьёркловен», «Лулео», «Ферьестад» и «Векшё Лэйкерс». Кристофер дважды выигрывал чемпионат Швеции (2011 и 2017). Провёл девять матчей за сборную Швеции в 2008 и 2009 годах. Принимал участие в молодёжном чемпионате мира 2008 года, на котором выиграл серебряные медали.