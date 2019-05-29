Диц — болельщикам «Барыса»: не надо ставить мне памятник. Не делайте этого

Защитник «Барыса» Даррен Диц прокомментировал признание лучшим защитником КХЛ по итогам сезона-2018/19.
«Это показатель игры в обороне всей команды. Прежде всего в этом заслуга тренерского штаба. Мы просто следовали тренерским установкам.
После окончания чемпионата мира поехали в Грецию, на острова, где провели две недели. Это было замечательно, наслаждались отдыхом. Мы с семьёй прилетели в Москву немного заранее, за неделю до этого. Обычно во время сезона нет возможности посмотреть город. В основном это дорога от отеля к арене и обратно. Сейчас предоставилась возможность насладиться городом в летней атмосфере.
Ставят ли мне уже памятник в Казахстане? Я люблю Казахстан. Мне нравится, как болельщики приняли меня. Это потрясающе. Но, пожалуйста, не надо ставить мне памятник. Только не делайте этого", — цитирует Дица «Шайба.kz».
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