Лисовец: при легионерском статусе белорусам намного сложнее было бы уехать

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Лисовец ответил на вопрос, как отмена легионерского статуса для белорусских игроков повлияла на заинтересованность в их услугах со стороны клубов КХЛ.

«Очень важным моментом, который повлиял на заинтересованность клубов КХЛ в белорусских игроках, стала отмена легионерского статуса. При нём нам было бы намного сложнее куда-то уехать. Из последних переходов выделю трансфер Буйницкого в «Магнитку». Дима очень добавил, и у него есть все данные, чтобы стать топовым нападающим. Кристиан Хенкель тоже вышел на новый уровень. Он классный хоккей сейчас показывает. Белевич очень перспективный и, если будет работать, имеет шанс заиграть. Паша Воробей уже выступал в КХЛ. Надеюсь, в «Автомобилисте» у него всё получится.



Очень хорошо для белорусского хоккея, что наши ребята уезжают и будут играть в сильных российских клубах. Наберёмся там опыта и знаний, а потом приедем и поможем нашей сборной. Именно так и поднимается общий уровень хоккея в стране. Чем больше игроков будет в чемпионатах Швейцарии, Финляндии, КХЛ, НХЛ, АХЛ, тем лучше для всех», — цитирует Лисовца официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.