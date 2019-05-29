Панин: у «Салавата» достойное подкрепление, никаких вопросов не возникнет

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о ходе восстановления после травмы.
«Я приехал в Уфу после реабилитации. Мне нужно поговорить с врачом команды, встретиться с тренерами-реабилитологами. Мне написали план восстановления после реабилитации, его надо обсудить. Потом уже поеду в Казань.
Я ехал с одной проблемой, а когда непосредственно обследование прошёл, выяснилась совершенно другая. Сделали операцию. После неё я день лежал. На следующий уже начал вставать, на костылях ходить. Очень быстро в себя пришел. Но так как у меня ещё была вторая нога на лечении, имею в виду правую, которую порезали в игре с «Авангардом», тяжеловато было всё равно на костылях передвигаться.
Но левая нога быстро отошла после этих всех процедур. Вот и получилось немного попутешествовать по Европе. После небольшой поездки вернулся в Мюнхен, в реабилитационный центр. А там уже проводил занятия с тренерами, физиотерапия была, какие-то физические нагрузки, массажи — достаточно много там было сделано, чтобы нога в себя приходила потихоньку.
Конечно, смотрел. Мне было интересно, кто из ребят пришёл. Я думаю, достойное подкрепление. Считаю, ни у кого никаких вопросов по фамилиям, которые появились в нашей команде, не будет возникать», — приводит слова Панина пресс-служба уфимского клуба.
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