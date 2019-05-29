Маршан: нужно избавляться от видеопросмотров, они становятся проблемой

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан высказался на тему видеопросмотров в матчах Национальной хоккейной лиги.



«На мой взгляд, нужно избавляться от видеопросмотров, они становятся проблемой. Когда каждый момент просматривается на повторах, это сказывается на арбитрах. Они находятся на льду, чтобы делать свою работу. Если постепенно отнимать её у судей, эта ситуация получит продолжение. Единственный верный способ — нужно просматривать всё или не просматривать ничего», — приводит слова канадского хоккеиста ESPN.



«Бостон» выиграл первый матч серии финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:2, уступая в ходе встречи с разницей в две шайбы. Вторая игра также состоится на домашнем льду «медведей», после чего серия переедет в Сент-Луис.

Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис». Звери из «Бостона» были сильнее «Мишки» в очередной раз показали характер.