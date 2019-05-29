Берюбе: игра Тарасенко вдохновляет весь «Сент-Луис»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением о вкладе в успехи команды российского форварда Владимира Тарасенко.
«Рабочая этика Тарасенко в плей-офф, как было и в ходе регулярного сезона, находится на высочайшем уровне. Он стал более универсальным игроком, стал больше работать без шайбы, прибавил в катании и прессинге. И ребята из этого черпают энергию. Они смотрят, как он работает, в какой силовой хоккей играет, на другие небольшие детали. И это вдохновляет всю команду», — цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.
«Бостон Брюинз» выиграл первый матч серии финала Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» со счётом 4:2, уступая в ходе встречи с разницей в две шайбы. Вторая игра также состоится на домашнем льду «медведей», после чего серия переедет в Сент-Луис.
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