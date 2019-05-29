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Вратарь Андерс Нильссон подписал новый контракт с «Оттавой»

Вратарь Андерс Нильссон подписал новый контракт с «Оттавой»
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер Андерс Нильссон подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз».

По информации пресс-службы «сенаторов», соглашение рассчитано на два года, за которые игрок заработает $ 5,2 млн ($ 2,8 млн — в сезоне-2019/20, $ 2,4 млн — в сезоне-2020/21). 29-летний швед пополнил ряды «Оттавы» в январе нынешнего года, покинув «Ванкувер Кэнакс» в результате обмена.

В 24 матчах в составе «сенаторов» Нильсон одержал 11 побед, пропуская 2,9 шайбы и отражая 91,4% бросков. Всего НХЛ провёл 141 матч, защищая помимо «Оттавы» и «Ванкувера» цвета «Нью-Йорк Айлендерс», «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз» и «Баффало Сэйбрз».

Нильссон был выбран «Айлендерс» на драфте-2009 под общим 62-м номером. Андерс выступал за сборную Швеции на прошлогоднем чемпионате мира, который принёс ему золотую медаль.

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