Никита Попугаев продлил контракт с фарм-клубом «Нью-Джерси»

Клуб Американской хоккейной лиги «Бингемптон Дэвилз» подписал однолетний контракт с форвардом Никитой Попугаевым, сообщает пресс-служба «дьяволов».
20-летний хоккеист был выбран на драфте-2017 «Нью-Джерси Дэвилз» под общим 98-м номером. В сезоне-2018/19 Никита расторг контракт с «Амуром», при этом хабаровский клуб сохранил права на игрока в КХЛ.
Попугаев провёл в минувшем сезоне 37 матчей за «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись одной заброшенной шайбой при среднем игровом времени в 7 минут 30 секунд. Также провёл 9 матчей за команду «Амурские Тигры» в МХЛ, в которых отметился 8 (4+4) очками.
В АХЛ на счету Попугаева 17 матчей за «Дэвилз» в регулярном чемпионате, в которых он забросил три шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-9».
- 29 мая 2019
-
18:00
-
17:39
-
17:22
-
16:59
-
16:50
-
16:22
-
15:25
-
15:16
-
15:00
-
14:33
-
14:22
-
14:10
-
14:00
-
13:47
-
13:30
-
13:08
-
12:45
-
12:11
-
12:00
-
11:49
-
11:16
-
11:06
-
10:50
-
10:25
-
10:08
-
09:59
-
09:38
-
09:15
-
09:00
-
08:33
-
08:22
-
08:03
-
04:02
-
03:17
- 28 мая 2019
-
23:42