Никита Попугаев продлил контракт с фарм-клубом «Нью-Джерси»

Клуб Американской хоккейной лиги «Бингемптон Дэвилз» подписал однолетний контракт с форвардом Никитой Попугаевым, сообщает пресс-служба «дьяволов».



20-летний хоккеист был выбран на драфте-2017 «Нью-Джерси Дэвилз» под общим 98-м номером. В сезоне-2018/19 Никита расторг контракт с «Амуром», при этом хабаровский клуб сохранил права на игрока в КХЛ.



Попугаев провёл в минувшем сезоне 37 матчей за «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись одной заброшенной шайбой при среднем игровом времени в 7 минут 30 секунд. Также провёл 9 матчей за команду «Амурские Тигры» в МХЛ, в которых отметился 8 (4+4) очками.



В АХЛ на счету Попугаева 17 матчей за «Дэвилз» в регулярном чемпионате, в которых он забросил три шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-9».