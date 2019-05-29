Шенн: Тарасенко классно обращается с шайбой, его бросок невероятен

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн высоко оценил одноклубника — российского нападающего Владимира Тарасенко.
«Его бросок невероятен. Вообще, это большой, мощный парень, который умно обращается с шайбой и умеет забивать самыми разными способами. При этом Владимир не забывает добавлять в свою игру другие элементы: он действует в силовой манере, играет жёстко и классно обращается с шайбой. Тарасенко также очень хорош в том, что касается поиска свободных зон — иногда он идёт в такие места, чтобы получить шайбу и бросить, в которые другие и не подумают. В эти дни особенно приятно находиться рядом с ним», — приводит слова Шенна официальный сайт НХЛ.
«Бостон Брюинз» выиграл первый матч серии финала Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» со счётом 4:2, уступая в ходе встречи с разницей в две шайбы. Вторая игра также состоится на домашнем льду «медведей», после чего серия переедет в Сент-Луис.
- 29 мая 2019
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