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Шенн: Тарасенко классно обращается с шайбой, его бросок невероятен

Шенн: Тарасенко классно обращается с шайбой, его бросок невероятен
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн высоко оценил одноклубника — российского нападающего Владимира Тарасенко.

«Его бросок невероятен. Вообще, это большой, мощный парень, который умно обращается с шайбой и умеет забивать самыми разными способами. При этом Владимир не забывает добавлять в свою игру другие элементы: он действует в силовой манере, играет жёстко и классно обращается с шайбой. Тарасенко также очень хорош в том, что касается поиска свободных зон — иногда он идёт в такие места, чтобы получить шайбу и бросить, в которые другие и не подумают. В эти дни особенно приятно находиться рядом с ним», — приводит слова Шенна официальный сайт НХЛ.

«Бостон Брюинз» выиграл первый матч серии финала Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» со счётом 4:2, уступая в ходе встречи с разницей в две шайбы. Вторая игра также состоится на домашнем льду «медведей», после чего серия переедет в Сент-Луис.

Тарасенко вышел на пятое место в истории «Сент-Луиса» по голам в одном плей-офф
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