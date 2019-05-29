Нападающий сборной Чехии Кубалик подписал контракт с «Чикаго»

«Чикаго Блэкхоукс» заключил однолетний контракт с нападающим Домиником Кубаликом, сообщает пресс-служба «ястребов». По условиям соглашения, чешский форвард заработает $ 925 тыс.



В сезоне-2018/19 хоккеист набрал 57 (25+32) очков в 50 матчах регулярного чемпионата в составе швейцарского клуба «Амбри Пиотта». Чех установил личный рекорд за сезон по голевым передачам и набранным очкам. Кроме того он набрал 6 (1+5) баллов в пяти матчах плей-офф.



23-летний Кубалик принял участие в чемпионате мира в Словакии в составе сборной Чехии и набрал 12 (6+6) очков в 10 матчах. Он занял третье место в команде по набранным очкам, уступив только Якубу Ворачеку и Михаэлю Фролику. В матче за бронзовые медали турнира чехи проиграли сборной России со счётом 2:3 Б.

Кубалик: Василевский спас сборную России в матче за третье место с Чехией