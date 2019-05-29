Роузен: Кенневилль — одна из причин возможного перехода Панарина во «Флориду»

Обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Роузен поделился мнением о будущем нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина, который летом может стать неограниченно свободным агентом. По слухам, россиянин может продолжить карьеру во «Флориде Пантерз».



«Тренер Джоэль Кенневилль прекрасно знает Панарина — думаю, это одна из причин, по которым «Пантерз» приобретут россиянина. У Артемия появится возможность поиграть в одном звене с элитным центрфорвардом Барковым или Трочеком. Кроме того у нападающего появится шанс воссоединиться с соотечественником Дадоновым.



Нельзя забывать и про возможный переход Бобровского. Присутствие такого надёжного вратаря сделает приезд Панарина ещё более вероятным. Помимо этого необходимо принять во внимание прекрасный климат, наличие пляжа и тот факт, что Флорида — один из семи штатов, которые не облагаются подоходным налогом», — написал Роузен в своей колонке на официальном сайте лиги.

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