Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Барбашёв — о Тарасенко: начало сезона получилась тяжёлым, но потом он разошёлся

Барбашёв — о Тарасенко: начало сезона получилась тяжёлым, но потом он разошёлся
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв оценил игру одноклубника и соотечественника — нападающего Владимира Тарасенко.

«Начало сезона у него получилось очень тяжёлым, шайба в ворота не шла. Но во второй половине он разошёлся, начал забивать, забивать, забивать. С того момента, как команда в январе начала выигрывать, он изменился, стал играть намного лучше остальных. Команда им очень довольна», — приводит слова Барбашёва официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Бостон Брюинз» выиграл первый матч серии финала Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» со счётом 4:2, уступая в ходе встречи с разницей в две шайбы. Вторая игра также состоится на домашнем льду «медведей», после чего серия переедет в Сент-Луис.

Тарасенко: Барбашёва недооценивают, он никогда не жадничает
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент