Барбашёв — о Тарасенко: начало сезона получилась тяжёлым, но потом он разошёлся

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв оценил игру одноклубника и соотечественника — нападающего Владимира Тарасенко.



«Начало сезона у него получилось очень тяжёлым, шайба в ворота не шла. Но во второй половине он разошёлся, начал забивать, забивать, забивать. С того момента, как команда в январе начала выигрывать, он изменился, стал играть намного лучше остальных. Команда им очень довольна», — приводит слова Барбашёва официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Бостон Брюинз» выиграл первый матч серии финала Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» со счётом 4:2, уступая в ходе встречи с разницей в две шайбы. Вторая игра также состоится на домашнем льду «медведей», после чего серия переедет в Сент-Луис.

Тарасенко: Барбашёва недооценивают, он никогда не жадничает