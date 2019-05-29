Агент Какко объяснил причину пропуска преддрафтовых тестов

Майк Лиут, агент нападающего сборной Финляндии Каапо Какко, рассказал, по какой причине его клиент пропустил тесты перед драфтом Национальной хоккейной лиги.

26 мая 2019 года сборная Финляндии выиграла чемпионат мира. В январе этого года сборная Финляндии также выиграла и молодёжный чемпионат мира. В составе обеих сборных выступал 18-летний Какко.

«Каапо не пропускает тесты, но обстоятельства в виде позднего окончания чемпионата мира и празднования победы в турнире не позволяют ему на них присутствовать. Важно понимать, что чемпионат мира — это Кубок Стэнли для стран, находящихся за пределами Северной Америки.



Празднования займут почти всю неделю, и Каапо должен быть там каждую минуту. Команды НХЛ, с которыми я общался, полностью поддерживают присутствие Какко в команде своей страны», — приводит слова Лиута официальный сайт НХЛ.