Типпетт: в «Эдмонтоне» есть не только Макдэвид и Драйзайтль

Дэйв Типпетт прокомментировал назначение на пост главного тренера «Эдмонтон Ойлерз». В НХЛ 57-летний Типпетт работал с «Даллас Старз» (с 2002 по 2009 год) и «Аризоной Койотс» (с 2009 по 2017 год).



«Нас ждёт интересное время. Если бы я был болельщиком, то уже бы задумался, а не отойти ли мне в сторону. Я был бы разочарован. Но у команды есть потенциал, и я рад приступить к работе. Мне здесь хорошо.



Я считаю, что у этого состава есть огромный потенциал. Появление здесь Кена Холланда (генерального менеджера. — Прим. «Чемпионата») придаст команде стабильности, и это очень важно для меня. В хоккейном мире этот клуб по-прежнему продолжают считать великим.



Я пришёл в команду, в которой есть много хорошего, у неё большой потенциал. Все говорят о Макдэвиде и Драйзайтле, но тут есть и другие игроки. Тут много хороших хоккеистов, вокруг которых можно строить команду», — приводит слова Типпетта официальный сайт НХЛ.

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