Тарасенко: Раск — хороший вратарь, надо сделать его жизнь некомфортной

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от второго матча серии финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». В первой игре российскому форварду удалось отметиться заброшенной шайбой.



«Надо больше бросать и создавать трафик у чужих ворот. Раск — хороший вратарь, поэтому надо создавать вторые шансы и сделать его жизнь некомфортной. Понятно, что количество бросков, нанесённых нами в первом матче, является недостаточным», — приводит слова Тарасенко официальный сайт лиги.



«Бостон Брюинз» выиграл первый матч серии финала Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» со счётом 4:2, уступая в ходе встречи с разницей в две шайбы. Вторая игра также состоится на домашнем льду «медведей», после чего серия переедет в Сент-Луис.

Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис». Звери из «Бостона» были сильнее «Мишки» в очередной раз показали характер.