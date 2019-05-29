Тарасенко: Раск — хороший вратарь, надо сделать его жизнь некомфортной
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от второго матча серии финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». В первой игре российскому форварду удалось отметиться заброшенной шайбой.
«Надо больше бросать и создавать трафик у чужих ворот. Раск — хороший вратарь, поэтому надо создавать вторые шансы и сделать его жизнь некомфортной. Понятно, что количество бросков, нанесённых нами в первом матче, является недостаточным», — приводит слова Тарасенко официальный сайт лиги.
«Бостон Брюинз» выиграл первый матч серии финала Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» со счётом 4:2, уступая в ходе встречи с разницей в две шайбы. Вторая игра также состоится на домашнем льду «медведей», после чего серия переедет в Сент-Луис.
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